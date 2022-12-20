Четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков переизбран на пост президента Олимпийского комитета России (ОКР). Выборы состоялись в рамках ежегодного Олимпийского собрания. За Позднякова проголосовали все 247 участника собрания.

Также были проведены выборы других спортивных руководителей. Владимир Сенгелеев на новый срок избран генеральным директором ОКР.

Новым генеральным секретарем ОКР стал Родион Плитухин, который до этого несколько лет проработал руководителем аппарата президента ОКР.

Олимпийский чемпион по легкой атлетике Юрий Борзаковский стал новым председателем Комиссии спортсменов ОКР, сменив на этом посту Софью Великую.