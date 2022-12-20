World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Поздняков переизбран на пост президента Олимпийского комитета России

Четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию был избран единогласно.
20 декабря 2022 13:51
автор: Александр Евграфов

Четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков переизбран на пост президента Олимпийского комитета России (ОКР). Выборы состоялись в рамках ежегодного Олимпийского собрания. За Позднякова проголосовали все 247 участника собрания.

Также были проведены выборы других спортивных руководителей. Владимир Сенгелеев на новый срок избран генеральным директором ОКР.

Новым генеральным секретарем ОКР стал Родион Плитухин, который до этого несколько лет проработал руководителем аппарата президента ОКР.

Олимпийский чемпион по легкой атлетике Юрий Борзаковский стал новым председателем Комиссии спортсменов ОКР, сменив на этом посту Софью Великую.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Поздняков переизбран на пост президента Олимпийского комитета России
Четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию был избран единогласно.
20.12.2022 13:51
Олимпиада
автор: Александр Евграфов
Министр спорта России прокомментировал прекращение действия санкций CAS
Ограничения организации действовали два года.
17.12.2022 18:07
Олимпиада
автор: Александр Поволоцкий
Зеппельт выступил против допуска России к Олимпийским играм в Париже
Немецкий журналист продолжает антироссийскую деятельность.
16.12.2022 22:05
Олимпиада
автор: Максим Скороходов
Президент Лукашенко: У настоящего спортсмена из сердца флаг и гимн не вырвешь
Глава Белоруссии на совещании по вопросам развития спорта резко высказался о ситуации в спорте.
15.12.2022 13:48
Олимпиада
автор: Александр Евграфов
В Олимпийском комитете США оценили возможное участие российских спортсменов в ОИ-2024
Томас Бах продолжает называть отстранение - защитной мерой.
12.12.2022 15:17
Олимпиада
автор: Александр Поволоцкий
Минспорта Матыцин об инициативе ОСА: Главное, чтобы спортсмены могли соревноваться с сильнейшими
Инициатива подчеркивает наши партнерские отношения со странами азиатского континента.
09.12.2022 19:58
Олимпиада
автор: Александр Евграфов
Президент ОКР Поздняков: Наши спортсмены вскоре смогут выступать в квалификациях к Олимпиаде
Руководитель ОКР подвел итоги IX Олимпийского саммита.
09.12.2022 19:14
Олимпиада
автор: Александр Евграфов
Саммит МОК продлил отстранение российских и белорусских спортсменов
Также продлен запрет на организацию международных соревнований, использование госсимволики.
09.12.2022 16:43
Олимпиада
автор: Александр Евграфов
ОКР составил два сценария участия российских спортсменов на Олимпийских играх
Поздняков рассказал о принятой стратегии.
07.12.2022 21:24
Олимпиада
автор: Максим Скороходов
Президент Франции Макрон хочет видеть российских спортсменов на Олимпиаде в Париже
Спорт не должен быть политизирован.
07.12.2022 19:10
Олимпиада
автор: Максим Скороходов
Ошибка Дрейка, Нострадамус Линекер и «осьминог» Ирина Винер. Букмекерские итоги ЧМ-2022
Объем букмекерского рынка России за 2022 год вырастет примерно на 20-25 процентов - и в первую очередь положительную динамику обеспечил, разумеется, завершившийся в Катаре чемпионат мира по футболу.
О чем говорят тренеры, которым ЧМ-2022 стоил работы
Для многих тренеров чемпионат мира в Катаре стал прощальным в национальных командах. Кому-то увольнение светит в самое ближайшее время.
Месси, Мбаппе, Неймар или кто-то еще? Выбери автора лучшего гола ЧМ-2022
На чемпионате мира в Катаре было забито 172 мяча - это новый рекорд! Разумеется, красивых голов хватало - как на групповой стадии, так и в плей-офф. Наслаждайтесь просмотром и выбирайте самый красивый.
Коляда снялся с чемпионата России, юниоры вырвались на турнир за границу. Что нового в фигурном катании
Призер ЧМ и ЧЕ Михаил Коляда из-за болезни пропустит чемпионат страны в Красноярске, стартующий уже в ближайший четверг, 22 декабря.
Финал мечты, прорыв Африки, правильное судейство и Ивана Кнолль. Чем запомнится ЧМ-2022
Завершившийся в Катаре чемпионат мира изобиловал яркими событиями. Мы выделили главное.
Южная Америка выиграла у Европы 8 финалов из 11! Главные цифры ЧМ-2022
Самая интересная статистика по итогам заключительных матчей завершившегося в Катаре чемпионата мира, в финале которого Аргентина победила Францию (3:3, пенальти - 4:2), Лионель Месси оформил дубль, а Килиан Мбаппе - хет-трик.
Для Месси уже бронируют место на ЧМ-2026! О чем говорят и что происходит после триумфа Аргентины в Катаре
Празднования по поводу третьего в истории мирового титула аргентинцев и блестящей игры на ЧМ-2022 их лидера Лионеля Месси будут продолжаться еще долго.
Капризов выбил рекордные две сотни, Панарин испортил юбилей другу! Горячее воскресенье от русских звезд НХЛ (видео)
Кирилл Капризов и Артемий Панарин набрали по 3 (1+2) очка в победных матчах «Миннесоты» с «Оттавой» (4:2) и «Рейнджерс» с «Чикаго» (7:1).
«По-моему, сейчас весь мир в шоке!» Александр Мостовой — о триумфе Месси и Аргентины в финале ЧМ-2022
Бывший лидер сборной России Александр Мостовой поделился с «Плеймейкером» эмоциями от финала чемпионата мира в Катаре, в котором Аргентина победила Францию (3:3, пенальти - 4:2).
Он все-таки сделал это! Как Месси стал чемпионом мира, а Аргентина победила Францию в величайшем финале в истории
Финал чемпионата мира в Катаре получился уникальным: Килиан Мбаппе забил три гола, Лионель Месси оформил дубль, а Аргентина победила Францию в серии пенальти (3:3, 4:2) и выиграла третье в своей истории мировое золото.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика