Квалификация к Олимпиаде-2024 в легкой атлетике завершится 30 июня 2024 года

Отборочные соревнования по легкой атлетике для Олимпиады 2024 года в Париже завершатся 30 июня 2024 года, сообщается на сайте Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).

С 31 декабря этого года начнутся соревнования в беге на 10000 метров, в многоборьях, спортивной ходьбе и эстафетах. Они продлятся до 30 июня 2024 года. Для всех других видов квалификационный период начнется с 1 июля 2023 года.

Исключение составляют марафонцы. Здесь квалификационные уже стартовали 1 ноября и завершатся 30 апреля 2024 года.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. Легкоатлетические соревнования запланированы на 2-11 августа.

Рабочая группа World Athletics рекомендовала восстановить Всероссийскую федерацию легкой атлетики в марте 2023 года.