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Король Норвегии Харальд V объявил о завершении спортивной карьеры

85-летний монарх в последний раз выступил на чемпионате мира по парусному спорту.
25 декабря 2022 09:36
автор: Александр Евграфов

Король Норвегии Харальд V объявил о завершении спортивной карьеры после участия в чемпионате мира по парусному спорту среди килевых лодок (8-метровый класс гоночных яхт) в Женеве (Швейцария), сообщают норвежские СМИ.

По данным источника, 85-летний монарх заявил об усталости от активного спорта. Полтора года назад Харальд V перенес операцию на ноге.

«Этим летом было приятно оказаться среди участников чемпионата, но думаю, что это последний раз. Возможно, еще буду плавать на территории Норвегии, но в заграничных соревнованиях, сомневаюсь, что смогу принять участие», - цитирует Харальда V источник.

Король Норвегии является чемпионом мира и Европы в парусном спорте, у монарха есть две серебряные и две бронзовые медали чемпионатов мира. В 2019 году вместе с королем Испании Фелипе Харальд принял участие в парусной регате.

Харальд V также принимал участие в трех олимпийских играх (1964, 1968, 1972). На Олимпиаде в Токио в 1964 году он был знаменосцем норвежской команды.

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