Министр спорта Матыцин: Наши спортсмены продолжают готовиться к Олимпиадам 2024 и 2026 года

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин заявил на брифинге по итогам 2022 года «Мы вместе. Спорт», что российские спортсмены продолжают готовиться к Олимпийским играм 2024 и 2026 года.

«Мы продолжаем готовиться к играм 2024 и 2026 года, надеюсь, что наши спортсмены смогут принять участие в квалификационных соревнованиях и стать участниками игр», - отметил Матыцин.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал всем спортивным федерациям не допускать атлетов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях.