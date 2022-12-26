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Министр спорта Матыцин: Наши спортсмены продолжают готовиться к Олимпиадам 2024 и 2026 года

Руководитель министерства выразил надежду, что российских спортсменов допустят к участию на играх.
26 декабря 2022 15:26
автор: Александр Евграфов

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин заявил на брифинге по итогам 2022 года «Мы вместе. Спорт», что российские спортсмены продолжают готовиться к Олимпийским играм 2024 и 2026 года.

«Мы продолжаем готовиться к играм 2024 и 2026 года, надеюсь, что наши спортсмены смогут принять участие в квалификационных соревнованиях и стать участниками игр», - отметил Матыцин.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал всем спортивным федерациям не допускать атлетов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях.

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Министр спорта Матыцин: Наши спортсмены продолжают готовиться к Олимпиадам 2024 и 2026 года
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