МОК готов допустить российских спортсменов до соревнований под нейтральным флагом

Российские спортсмены, не поддержавшие Специальную военную операцию на Украине (СВО), могут вернуться к соревнованиям под эгидой МОК. Об этом говорится на сайте организации.

«Только спортсмены, которые полностью соблюдают Олимпийскую хартию, будут участвовать. Это означает, в частности: во-первых, конкурировать могут только те, кто не выступал против миротворческой миссии МОК и не поддерживают спецоперацию на Украине», – говорится в заявлении МОК.

Также в организации подчеркнули, что российские спортсмены (и не только) будут допущены к соревнованиям при условии, если соблюдают Всемирный антидопинговый кодекс и соответствующие антидопинговые правила.

Напомним, именно МОК инициировал массовое отстранение россиян от международных соревнований. Наша страна лишилась возможности выступать в футболе, хоккее, фигурном катании, биатлоне и других видах спорта.