Олимпийский совет Азии предложил России и Белоруссии принять участие в Азиатских играх

Российские и белорусские спортсмены могут принять участие в Азиатских играх.

С таким предложением на своем официальном сайте выступил Олимпийский совет Азии. Игры пройдут с 23 сентября по 8 октября в китайском Ханчжоу.

«Олимпийский совет Азии верит в объединяющую силу спорта и в то, что все спортсмены, независимо от их национальности или паспорта, должны иметь возможность участвовать в соревнованиях», — говорится в заявлении.

Напомним. что игры проводятся под эгидой ОСА каждые четыре года для спортсменов из стран Азии.