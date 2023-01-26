World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Мэр Парижа предложила допустить российских спортсменов до Олимпиады-2024 под нейтральным флагом

Людей нельзя лишать смысла жизни.
26 января 2023 14:53
автор: Максим Скороходов

Мэр Парижа Анн Идальго выступила за участие российских спортсменов в летних Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в столице Франции.

«Спортсменов нельзя лишать соревнований. Но я вместе с большей частью спортивного движения, не хочу видеть делегацию под флагом России», - сказала Идальго французским журналистам.

Добавим, что Идальго ранее заявляла, что Олимпиада является частью геополитики, уточняя, что решение о допуске российских спортсменов будет принято «когда придет время».

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Мэр Парижа предложила допустить российских спортсменов до Олимпиады-2024 под нейтральным флагом
Людей нельзя лишать смысла жизни.
26.01.2023 14:53
Олимпиада
автор: Максим Скороходов
Олимпийский совет Азии предложил России и Белоруссии принять участие в Азиатских играх
Ранее МОК сообщил, что рассмотрит допуск россиян и белорусов в нейтральном статусе.
26.01.2023 13:00
Олимпиада
автор: Александр Поволоцкий
МОК готов допустить российских спортсменов до соревнований под нейтральным флагом
Однако, есть два условия.
25.01.2023 20:51
Олимпиада
автор: Артур Гичунцев
Министр спорта Матыцин: Наши спортсмены продолжают готовиться к Олимпиадам 2024 и 2026 года
Руководитель министерства выразил надежду, что российских спортсменов допустят к участию на играх.
26.12.2022 15:26
Олимпиада
автор: Александр Евграфов
Король Норвегии Харальд V объявил о завершении спортивной карьеры
85-летний монарх в последний раз выступил на чемпионате мира по парусному спорту.
25.12.2022 09:36
Олимпиада
автор: Александр Евграфов
Квалификация к Олимпиаде-2024 в легкой атлетике завершится 30 июня 2024 года
Для марафонцев отбор на Олимпиаду в Париже завершится раньше
20.12.2022 14:46
Олимпиада
автор: Александр Евграфов
Поздняков переизбран на пост президента Олимпийского комитета России
Четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию был избран единогласно.
20.12.2022 13:51
Олимпиада
автор: Александр Евграфов
Министр спорта России прокомментировал прекращение действия санкций CAS
Ограничения организации действовали два года.
17.12.2022 18:07
Олимпиада
автор: Александр Поволоцкий
Зеппельт выступил против допуска России к Олимпийским играм в Париже
Немецкий журналист продолжает антироссийскую деятельность.
16.12.2022 22:05
Олимпиада
автор: Максим Скороходов
Президент Лукашенко: У настоящего спортсмена из сердца флаг и гимн не вырвешь
Глава Белоруссии на совещании по вопросам развития спорта резко высказался о ситуации в спорте.
15.12.2022 13:48
Олимпиада
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика