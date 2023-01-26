Мэр Парижа предложила допустить российских спортсменов до Олимпиады-2024 под нейтральным флагом

Мэр Парижа Анн Идальго выступила за участие российских спортсменов в летних Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в столице Франции.

«Спортсменов нельзя лишать соревнований. Но я вместе с большей частью спортивного движения, не хочу видеть делегацию под флагом России», - сказала Идальго французским журналистам.

Добавим, что Идальго ранее заявляла, что Олимпиада является частью геополитики, уточняя, что решение о допуске российских спортсменов будет принято «когда придет время».