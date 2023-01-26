Европейские олимпийские комитеты продолжат консультации c МОК по вопросу допуска россиян

Европейские олимпийские комитеты планируют усилия по поиску возможных решений относительно допуска российских спортсменов к международным соревнованиям, консультируясь с МОК.

Напомним, что Международный олимпийский комитет ранее заявил, что изучит возможность допуска атлетов в нейтральном статусе, которые не выступали с активной поддержкой СВО.

«ЕОК не считают, что спортсменам следует запрещать участвовать в соревнованиях только на основании того, какой у них паспорт. ЕОК рассмотрели на заседании исполкома 21 января текущий статус участия спортсменов из России и Белоруссии в соревнованиях и продолжат прилагать усилия по поиску возможных решений, консультируясь с МОК», - говорится в заявлении на сайте организации.

Также в МОК подчеркнули, что российские спортсмены (и не только) будут допущены к соревнованиям при условии, если соблюдают Всемирный антидопинговый кодекс и соответствующие антидопинговые правила.