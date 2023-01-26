Виктор Христенко: Большой спорт давно стал разменной монетой в мировой политике

«Заявление МОК в очередной раз доказывает, что большой спорт давно стал разменной монетой в мировой политике. Олимпийская Хартия сама по себе - документ простой и понятный каждому: и спортсмену, и даже обывателю, не вовлеченному в работу в спорте.

Но, чтобы понять заявления МОК и его последствия, спортсмену нужно будет заручиться поддержкой целого бюро международных адвокатов. Печально, что одних спортивных достижений недостаточно для отбора и участия в международных соревнованиях.

Мы продолжим на всех рубежах и в меру наших сил защищать и поддерживать наших спортсменов в сложившейся непростой ситуации. И одновременно будем наращивать возможности для тренировочной и соревновательной практики у себя дома», - сказал Христенко в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Дарьей Савиновой.