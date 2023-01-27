«Это нереально». Норвежский комментатор - о возможном возращении российских спортсменов

Норвежский комментатор Ян Петтер Сальтведт негативно отреагировал на заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о готовности допустить российских спортсменов до соревнований под нейтральным флагом.

«Что они там себе вообще возомнили насчет спорта? В идеале он, конечно, должен быть вне политики, но ведь всем ясно, что это нереально», - сказал Сальтведт.

Добавим, что МОК допустил возвращение российских спортсменов только, если они не поддерживают СВО, а также соблюдают Всемирный антидопинговый кодекс и соответствующие антидопинговые правила.