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«Это нереально». Норвежский комментатор - о возможном возращении российских спортсменов

МОК заявил о готовности допустить атлетов и РФ.
27 января 2023 08:44
автор: Максим Скороходов

Норвежский комментатор Ян Петтер Сальтведт негативно отреагировал на заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о готовности допустить российских спортсменов до соревнований под нейтральным флагом.

«Что они там себе вообще возомнили насчет спорта? В идеале он, конечно, должен быть вне политики, но ведь всем ясно, что это нереально», - сказал Сальтведт.

Добавим, что МОК допустил возвращение российских спортсменов только, если они не поддерживают СВО, а также соблюдают Всемирный антидопинговый кодекс и соответствующие антидопинговые правила.

источник: «Советский спорт»
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