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Яна Батыршина: Мы настаиваем на том, что спорт должен быть вне политики

Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина прокомментировала новость о том, что Олимпийский совет Азии предложил России и Белоруссии участвовать в Азиатских играх.
27 января 2023 12:10

«Это очень приятная новость. Я порадовалась. Мы не напросились, а получили приглашение, что очень приятно. Я надеюсь, что наш Олимпийский комитет рассмотрит эту возможность. Если не будет негативных последствий от этого, то будет прекрасно, если наши спортсмены примут участие в соревнованиях.

Сложно сказать, какие в дальнейшем будут шаги по выводу российских спортсменов из изоляции. Вчера была бумага от МОК, где прописано, что могут выступать на соревнованиях спортсмены, которые активно не поддерживают СВО. Но я прочитала мнение многих известных личностей, сама ознакомилась с документом. Нужно разобраться, как это будет происходить. Считаю, что это неправильно. Опять идет деление на своих и чужих, но мы настаиваем на том, что спорт должен быть вне политики. Пока никто не может предположить, будут ли наши спортсмены участвовать в Олимпиаде 2024 года», — сказала Батыршина «Газете.Ru».

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