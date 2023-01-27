Министр спорта России Матыцин поблагодарил Олимпийский совет Азии за приглашение спортсменов

Министр спорта РФ Олег Матыцин поблагодарил Олимпийский совет Азии за приглашение российских спортсменов принять участие в Азиатских играх, а также в других соревнованиях Азии.

«Предложение Олимпийского совета Азии демонстрирует приверженность основополагающим принципам спорта и идеологии Пьера де Кубертена. Каждый из нас заинтересован в обмене опытом, знаниями и повышении качества соревновательной деятельности. Мы высоко ценим предложение ОСА и продолжим взаимодействовать на благо свободного от политики спорта», - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Матыцин также отметил, что в прошлом году в России прошел ряд открытых соревнований, участниками которых стали представители Азиатско-Тихоокеанского региона.