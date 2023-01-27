Экс-глава ВАДА выступил за допуск россиян к международным соревнованиям

Бывший руководитель ВАДА Ричард Паунд считает, что российские спортсмены должны принимать участие в международных соревнованиях, несмотря на происходящие в мире события.

«Они за это не голосовали и не участвуют в этом. И вы хотели бы сказать, смотрите, что происходит там, в реальном мире. Но я считаю, спорт должен оставаться позитивным примером. Мы должны поощрять людей встречаться и конкурировать друг с другом.

Потому что точно таким же образом я узнал в 1960 году в Риме, что советские спортсмены не были теми ужасными скрягами, которыми нам их описывала пропаганда. Это все культурный обмен и образовательный процесс, который, я думаю, имеет огромную ценность», - приводит слова Паунда зарубежная пресса.

Напомним, на днях МОК сменил риторику в отношении российских спортсменов и опубликовал заявление, в котором предлагается допустить россиян и белорусов на специальных строгих условиях.