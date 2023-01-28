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Бах допустил участие российских спортсменов на Олимпиаде 2024 года

Игры пройдут в Париже.
28 января 2023 10:52
автор: Артур Гичунцев

После событий 24 февраля российских спортсменов отстранили от международных соревнований. Массовые санкции инициировал президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Спустя год немецкий функционер изменил свою позицию. Он считает, что отечественные атлеты должны быть допущены до турниров, но под нейтральным флагом.

«Отстранение спортсменов на основании их паспорта не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии. Возможно, российские и белорусские спортсмены могли бы соревноваться под нейтральным флагом на Олимпийских играх 2024 года в Париже», – заявил Бах немецким СМИ.

Кроме того, глава МОК подчеркнул, что не поддерживает позицию украинских властей, сообщивших, что в случае допуска россиян они будут бойкотировать соревнования.

источник: «Советский спорт»
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