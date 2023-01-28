Олимпийский комитет Китая поддержал МОК и призвал снять санкции с России

Олимпийский комитет Китая поддержал позицию Международного олимпийского комитета о допуске российских и белорусских спортсменов на международные соревнования, говорится в официальном заявлении организации, опубликованном на сайте.

«Спортсмены всего мира должны иметь равные права для участия в соревнованиях. Их участие должно определяться спортивными результатами, а не факторами политики. Китай придерживается позиции политического нейтралитета в спорте и выступает против политизации спорта, который должен объединять, а не создавать разногласия», - отмечается в заявлении.

Ранее Олимпийский совет Азии пригласил российских и белорусских спортсменов принять участие в Азиатских играх, которые состоятся в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.

25 января Исполком МОК выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, при этом предложив не допускать атлетов, активно поддерживавших спецоперацию на Украине.