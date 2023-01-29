Олимпийский совет Азии разработает систему квот для квалификации российских спортсменов на ОИ

Исполняющий обязанности президента Олимпийского совета Азии Рандхир Сингх рассказал, как организация поможет российским спортсменам квалифицироваться на ОИ-2024 в Париже.

Ранее ОСА предложил атлетам из РФ и Белоруссии принять участие в Азиатских игры 2023 года.

«Мы разрабатываем философию, согласно которой они смогут соревноваться в дисциплинах, где мы сможем установить количественные показатели. Если нашего борца из Азии нокаутируют в первом раунде, мы упустим шанс квалифицироваться. Но, если будет балльная система, как в лёгкой атлетике, стрельбе, в этих видах спорта они смогут соревноваться. Идея состоит в том, чтобы дать спортсменам возможность выступать и не пропустить Олимпийские игры в Париже», – цитируют Сингха зарубежные СМИ.

Добавим, что летняя Азиада пройдет с 23 сентября по 8 октября в китайском городе Ханчжоу.