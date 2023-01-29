«Спорт это переживет». Во Франции высказались о возможном бойкоте Олимпиады со стороны Украины

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо высказался об угрозах президента Украины Владимира Зеленского бойкотировать летние Олимпийские игры в Париже, если до них будут допущены спортсмены из России.

«Украина бойкотирует Олимпиаду, если российским спортсменам не запретят участие? Хорошо! Пусть бойкотирует! Мировой спорт это переживет!» - написал политик в социальной сети.

Добавим, что МОК предложил допустить россиян и белорусов при условии соблюдения антидопингового законодательства и отсутствия поддержки ситуации на Украине .