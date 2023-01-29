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Олимпийская чемпионка Дюамель посоветовала всем вслед за Украиной бойкотировать Игры в Париже

Многолетний критик России не могла не рассказать свое мнение на горячую тему.
29 января 2023 20:57
автор: Максим Скороходов

Канадская фигуристка, олимпийская чемпионка в парном катании Меган Дюамель высказалась о возможном бойкоте Украиной летних Олимпийских игр в Париже, если до них будут допущены спортсмены из России и Белоруссии.

«Думаю, что большинство стран и спортивных федераций должны последовать примеру», - написала Дюамель в социальных сетях.

Добавим, что Международный олимпийский комитет предложил допустить россиян и белорусов при условии соблюдения антидопингового законодательства и отсутствия поддержки ситуации на Украине .

источник: «Советский спорт»
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