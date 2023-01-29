Олимпийская чемпионка Дюамель посоветовала всем вслед за Украиной бойкотировать Игры в Париже

Канадская фигуристка, олимпийская чемпионка в парном катании Меган Дюамель высказалась о возможном бойкоте Украиной летних Олимпийских игр в Париже, если до них будут допущены спортсмены из России и Белоруссии.

«Думаю, что большинство стран и спортивных федераций должны последовать примеру», - написала Дюамель в социальных сетях.

Добавим, что Международный олимпийский комитет предложил допустить россиян и белорусов при условии соблюдения антидопингового законодательства и отсутствия поддержки ситуации на Украине .