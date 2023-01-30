Глава ОКР Поздняков: Бойкот Олимпиады – прямой путь к изоляции российского спорта

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков жестко ответил призывающим к бойкоту Олимпиады со стороны российских спортсменов.

«Все, кто сейчас призывают нас к бойкоту Олимпиады, независимо от аргументации, должны четко отдавать себе отчет в том, что подобного рода демарш – это прямой путь к изоляции всего отечественного спорта минимум на два олимпийских цикла.

То есть флага, гимна, наших спортсменов не будет на большей части конкурентных международных соревнованиях на протяжении 8 лет. Как раз именно этого всеми силами добиваются наши оппоненты.

При этом история не знает случаев, когда бойкот имел бы позитивный эффект для развития спорта в отдельно взятой стране», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Станислава Позднякова.