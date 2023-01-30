МОК уже обсуждает с федерациями возвращение России на международную арену

Генеральный секретарь Олимпийского комитета России (ОКР) Родион Плитухин рассказал, на какой стадии находится проработка МОК варианта возвращения российских спортсменов на международную арену.

«На данный момент речь идет о критериях и возможных условиях возвращения российских и белорусских спортсменов не на Олимпийские игры, а на отборочные международные соревнования и квалификационные турниры, которые полностью находятся в юрисдикции международных спортивных федераций. МОК в индивидуальном порядке обсуждает сейчас именно это со спортивными федерациями», - приводит слова Плитухина пресс-служба организации.

Напомним, ранее руководство МОК заявило, что россияне могут вернуться на международную арену, но только в нейтральном статусе. Официальных объявлений не было, между сторонами постоянно идут переговоры и консультации.