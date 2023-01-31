МОК отверг клевету со стороны украинских властей о позиции по допуску россиян на Олимпиаду

Международный олимпийский комитет назвал клеветническими заявления украинских властей о позиции по допуску российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года.

«МОК самым решительным образом отвергает это и другие клеветнические заявления. Они не могут служить основой для какого-либо конструктивного обсуждения», - говорится в заявлении организации.

Ранее советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк обвинил МОК в пропаганде насилия и разрушений, а также в подкупе со стороны России после того, как исполком организации выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, при этом предложив не допускать тех, кто активно поддержал спецоперацию на Украине.