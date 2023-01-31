В Латвии заявили о бойкоте Олимпиады в случае участия в ней россиян и белорусов

Председатель Латвийского олимпийского комитета Жоржс Тикмерс признался, что латвийские спортсмены бойкотировали бы участие в Олимпийских играх в случае допуска к ним российских и белорусских спортсменов.

«Позиция Латвии такова - если бы эти Олимпийские игры проходили сейчас и ожидалось, что в них будут участвовать спортсмены из России и Белоруссии, я думаю, что сборная Латвии на эти Игры не поехала бы», - приводит его слова латвийское телевидение.

Напомним, ранее руководство МОК заявило, что россияне могут вернуться на международную арену, но только в нейтральном статусе. Официальных объявлений не было, между сторонами постоянно идут переговоры и консультации.

Позже в Польше допустили создание коалиции с Великобританией по противодействию принятия пророссийских решений в МОК.