Старейший участник Олимпийских игр умер в возрасте 107 лет

Старейший участник Олимпийских игр уругваец Феликс Синра скончался на 108-м году жизни, сообщают немецкие СМИ со ссылкой на его дочь Магдалену.

По ее словам, ее отец умер в понедельник. Синра участвовал в летней Олимпиаде 1948 года в Лондоне, выступая в парусном спорте, занял шестое место.

По данным источника, теперь статус старейшего из ныне живущих участников Олимпийских игр перешел к серебряному и бронзовому призеру Олимпиады 1952 года в Хельсинки в командном и личном троеборье немцу Вилли Бюзингу, которому 2 марта исполнится 102 года.