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Старейший участник Олимпийских игр умер в возрасте 107 лет

Уругваец Феликс Синра участвовал в летней Олимпиаде 1948 года
01 февраля 2023 15:25
автор: Александр Евграфов

Старейший участник Олимпийских игр уругваец Феликс Синра скончался на 108-м году жизни, сообщают немецкие СМИ со ссылкой на его дочь Магдалену.

По ее словам, ее отец умер в понедельник. Синра участвовал в летней Олимпиаде 1948 года в Лондоне, выступая в парусном спорте, занял шестое место.

По данным источника, теперь статус старейшего из ныне живущих участников Олимпийских игр перешел к серебряному и бронзовому призеру Олимпиады 1952 года в Хельсинки в командном и личном троеборье немцу Вилли Бюзингу, которому 2 марта исполнится 102 года.

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