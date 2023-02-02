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Дмитрий Свищев: Американцы поддержали возвращение наших спортсменов

Глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев высказался о заявление руководителя исполкома Олимпийского и Паралимпийского комитета США (USOPC) Джин Сайкс, который поддержал намерение Международного олимпийского комитета (МОК) вернуть россиян на международные соревнования.
02 февраля 2023 15:19

«Сейчас, обратите внимание, американцы поддержали возвращение наших спортсменов. И они правильно говорят: их атлеты требуют участия в соревнованиях с равными себе, с сильными конкурентами. Все прекрасно понимают, что россияне всегда являлись достойными конкурентами. И в их отсутствие завоевывать медали, наверное, другим атлетам недостаточно. Но, опять же, они говорят о нашем нейтральном статусе, берут паузу», — сказал Свищев «Газете.Ru».

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины. Точных правил пока сформулировано не было.

Напомним, что в конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

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Дмитрий Свищев: Американцы поддержали возвращение наших спортсменов
Глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев высказался о заявление руководителя исполкома Олимпийского и Паралимпийского комитета США (USOPC) Джин Сайкс, который поддержал намерение Международного олимпийского комитета (МОК) вернуть россиян на международные соревнования.
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