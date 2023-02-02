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В МОК высказались о возможном участии россиян и белорусов на Олимпиаде в Париже

Игры пройдут в 2024 году.
02 февраля 2023 17:20
автор: Артур Гичунцев

На прошлой неделе глава МОК Томас Бах заявил о желании допустить российских и белорусских спортсменов до Олимпиады в Париже.

Как сообщает пресс-служба организации, окончательное решение еще не приятно. В эти дни МОК обсуждает их участие в Азиатских играх. Напомним, соревнования пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября 2023 года.

Ранее представители ООН призвали МОК допустить россиян и белорусов до международных соревнований, заявив о недопустимости их дискриминации по национальному признаку.

Добавим, что российские и белорусские спортсмены перестали выступать на международных турнирах после событий 24 февраля, а их отстранение инициировал Томас Бах.

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