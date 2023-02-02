В МОК отреагировали на заявление украинцев, пригрозивших бойкотом в случае допуска россиян

Глава МОК Томас Бах допустил возвращение российских спортсменов к международным соревнованиям. По его словам, отечественные атлеты могут выступить на ОИ-2024 в Париже.

Это заявление вызвало негативную реакцию в руководстве Национального олимпийского комитета Украины. В частности, украинцы пригрозили бойкотом, однако, их позиция не получила поддержки в МОК.

«Бойкот – это нарушение олимпийской хартии, которая обязывает все национальные олимпийские комитеты участвовать в Олимпиадах, направляя туда спортсменов. Как показала история, предыдущие бойкоты не достигли своих политических целей и служили лишь для наказания спортсменов из бойкотирующих НОК», – сказано в заявлении МОК.

Российские спортсмены перестали выступать на международных турнирах после событий 24 февраля.