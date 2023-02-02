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Дмитрий Свищев: Не хотите играть — не играйте. Не хотите здороваться — не здоровайтесь

Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев оценил возможный бойкот Украиной Олимпийских игр – 2024 в том случае, если Международный олимпийский комитет (МОК) допустит до соревнований российских спортсменов.
02 февраля 2023 20:50

«Если кто-то не хочет играть, хочет шантажировать и пугать МОК бойкотами, то МОК должен выработать жесткую позицию. Бойкоты в современном обществе — это не путь решения. Не хотите играть — не играйте. Не хотите здороваться — не здоровайтесь. Но вам за это, соответственно, будет засчитано поражение», — сказал Свищев «Газете.Ru».

О возможном бойкоте украинской стороной Игр заявил олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Верховной рады Жан Беленюк. По его словам, генассамблея Национального олимпийского комитета Украины рассмотрит этот вопрос 3 февраля.

Напомним, что в конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

25 января, МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины.

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Дмитрий Свищев: Не хотите играть — не играйте. Не хотите здороваться — не здоровайтесь
Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев оценил возможный бойкот Украиной Олимпийских игр – 2024 в том случае, если Международный олимпийский комитет (МОК) допустит до соревнований российских спортсменов.
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