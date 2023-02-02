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Польша, Латвия, Литва и Эстония обратились в МОК с призывом не пускать Россию на Олимпиаду в Париже

Ранее МОК предположил, что россияне смогут принять участие в соревнованиях в нейтральном статусе.
02 февраля 2023 21:57
автор: Александр Шульгин

Министры спорта трех прибалтийских республик, а также Польши обратились в МОК с призывом не допускать российских спортсменов до Олимпийских игр в Париже.

«В своем обращении министры Литвы, Латвии, Эстонии и Польши благодарят спортивные организации за солидарность с Украиной и помощь ей и одновременно осуждают усилия МОК по возвращению российских и белорусских спортсменов на международные соревнования», - приводит выдержку из заявления зарубежная пресса.

Кроме того, министры выразили признательность всем международным спортивным организациям и федерациям, отстранившим российских и белорусских спортсменов и представителей этих стран от международных соревнований и организаций, и призвали остальных сделать это немедленно.

Напомним, ранее в МОК предположили, что россияне и белорусы могут вернутся на международную арену в нейтральном статусе и соблюдая «строгие условия».

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