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Дмитрий Свищев о словах Яблоньского: Кого поляки хотят испугать?! Ежа голой задницей?

Председатель комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев прокомментировал слова заместителя министра иностранных дел Польши Павла Яблоньского. Дипломат ранее заявил, что Польша должна бойкотировать Олимпийские игры 2024 года, если в них будут участвовать российские и белорусские спортсмены.
03 февраля 2023 15:27

«Поляки всегда болтали. Это их история. Кого они хотят испугать?! Ежа голой задницей? Они только своих спортсменов могут наказать. Ребята занимались годами, чтобы стать олимпийскими чемпионами. Поляки сами сказали, что они хотят оказать давление на МОК. Кто они такие, чтобы оказывать давление?! Поляки с дуба рухнули? Наказать бойкотом они могут только сами себя. Я бы еще понял, если бы не поехала украинская команда.

Думаю, это психологическая атака на МОК. Если МОК не пойдет на поводу у Польши, значит, у этой организации есть будущее.

Есть пример Канады и США, которые поддержали допуск россиян. Они считают, что надо бороться с сильными спортсменами, каковыми являются россияне по многим дисциплинам», — сказал Свищев «Газете.Ru».

Игры пройдут в столице Франции и продлятся с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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