Великобритания не поддержит бойкот Олимпиады в Париже из-за допуска российских спортсменов

Великобритания, вряд ли, поддержит бойкот летних Олимпийских игр 2024 года в Париже в случае допуска российских спортсменов.

При этом, по данным британской прессы, правительство страны хочет добиться полного запрета для России и Белоруссии на участие в Олимпиаде.

Напомним, что 25 января Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских и белорусских атлетов при соблюдении определенных условий.