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Светлана Журова: Бойкоты и запреты — детский сад. Слова мэра Парижа — русофобство

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась о позиции мэра Парижа Анн Идальго, которая заявила, что не поддерживает участие российских спортсменов в ОИ-2024 под нейтральным флагом.
07 февраля 2023 16:30

«Не ей это решать. Допускать нас или нет, решает только МОК. Мэр или президент не могут влиять на допуск россиян. С другой стороны, они могут запретить въезд на территорию города или страны, надо это тоже учитывать. Если они, конечно, на это пойдут. Но это беспрецедентный случай. Даже в СССР в 1980 году можно было приезжать спортсменам из бойкотирующих стран. Никто их не засовывал в команду беженцев или диссидентов.

В нашем случает слова мэра Парижа — русофобство. Они специально пытаются вывести наших спортсменов в разряд беженцев. Если Запад хочет соответствовать олимпийской хартии, то МОК должен на Олимпиаде в Париже запретить всем национальную символику. Олимпиада — соревнование не стран, а спортсменов. Пусть приезжают лучшие из лучших и соревнуются. Потому что эти бойкоты и запреты — детский сад», — сказала Журова Sport24.

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Светлана Журова: Бойкоты и запреты — детский сад. Слова мэра Парижа — русофобство
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась о позиции мэра Парижа Анн Идальго, которая заявила, что не поддерживает участие российских спортсменов в ОИ-2024 под нейтральным флагом.
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