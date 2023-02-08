Олимпийские комитеты скандинавских стран не хотят возвращения России на международные соревнования

На официальном сайте национального олимпийского комитета Швеции было опубликовано заявление, адресованное МОК, Европейскому олимпийскому комитета Ассоциации национальных олимпийских комитетов, МПК и Европейскому паралимпийскому комитету, с просьбой не возвращать российских спортсменов на международные соревнования.

Данный документ также подписали национальные олимпийские комитеты Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Гренландии, Фарерских и Аландских островов.

Напомним, что 25 января Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских и белорусских атлетов при соблюдении определенных условий.