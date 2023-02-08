Решение об участии российских спортсменов в ОИ-2024 будет принято летом

Официальный представитель правительства Франции Оливье Веран заявил, что рекомендация Международного олимпийского комитета о допуске российских спортсменов под нейтральным флагом не касается летних Игр в Париже.

Напомним, что 25 января Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов при соблюдении определенных условий.

«Решение МОК не относится к Олимпиаде в Париже 2024 года. Решение по этому вопросу должно быть принято летом. Никакого официального решения еще вынесено не было», - сказал Веран на брифинге, который транслировала пресс-служба Елисейского дворца.

Ранее ряд стран, включая Польшу, Норвегию, Швецию и Финляндию, призвал не допускать Россию до Олимпийских игр в Париже.