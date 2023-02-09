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МОК заявил, что делегаций России и Белоруссии не будет на Олимпийских играх в Париже

Допустят только нейтральных спортсменов.
09 февраля 2023 13:45
автор: Максим Скороходов

Международный олимпийский комитет (МОК) ответил на критику решения допустить российских и белорусских спортсменов на летние Олимпийские игры в Париже.

«Мы не планируем участия российской или белорусской делегаций, а также присутствие флагов этих стран на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Единственный вариант, который мы рассматриваем - это выступление нейтральных спортсменов, что мы видели в прошлом году на Открытом чемпионате Франции по теннису или на недавно завершившемся Australian Open, а также в других профессиональных спортивных лигах», - приводит заявление МОК американская пресса.

Напомним, что МОК называл два условия допуска российских спортсменов до международных соревнований - это соблюдение кодекса ВАДА, а также отсутствие поддержки текущей ситуации на Украине.

источник: «Советский спорт»
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