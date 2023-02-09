Макрон рассказал, когда ожидается решение о допуске российских спортсменов на ОИ-2024

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал, когда Международный олимпийский комитет примет решение об участии российских спортсменов в ОИ-2024.

Соревнования пройдут в Париже. Ранее мэр французской столицы Анн Идальго заявила, что не желает видеть делегацию из России

«Решение о допуске российских спортсменов ожидается летом и будет зависеть от обстоятельств и развития событий в конфликте», — сказал Макрон.

Россиян могут допустить до соревнований под нейтральным флагом.