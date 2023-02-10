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Дмитрий Свищев: Наши спортсмены не беженцы

Глава комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, прокомментировал предложение министра спорта Польши Камиля Бортничука Международному олимпийскому комитету (МОК) организовать команду беженцев, в составе которой отстраненные на данный момент от международных соревнований российские и белорусские атлеты смогли бы выступить на Олимпийских играх.
10 февраля 2023 18:36

«Наши спортсмены не беженцы, у нас нет беженцев, которые могут участвовать в Олимпийских играх. Есть национальная команда России, спортсмены проживают и тренируются на территории России и с гордостью представляют нашу страну. Поэтому под видом беженца пусть сам поляк выступает или спортсмены его страны. Я не знаю, как должен МОК отреагировать на это. Да, были прецеденты, когда в Олимпийских играх участвовали представители стран, где идут затяжные конфликты, и спортсмены, которые не могли проживать в своей стране по причине военных действий, тренировались в других странах. В данной ситуации такие слова от польского официального лица — совершенная глупость», — сказал Свищев «Газете.Ru».

Двумя днями ранее мэр Парижа, столицы Олимпиады — 2024, Анн Идальго выступила с аналогичным предложением, подчеркнув, что нельзя допускать россиян и белорусов до участия в Играх даже под нейтральным флагом. Стоит отметить, что ранее она высказывалась противоположным образом и приветствовала участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях в нейтральном статусе.

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Дмитрий Свищев: Наши спортсмены не беженцы
Глава комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, прокомментировал предложение министра спорта Польши Камиля Бортничука Международному олимпийскому комитету (МОК) организовать команду беженцев, в составе которой отстраненные на данный момент от международных соревнований российские и белорусские атлеты смогли бы выступить на Олимпийских играх.
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