МОК призвал не подписывать декларацию о недопуске россиян на ОИ-2024

Глава МОК Томас Бах допустил возвращение российских спортсменов к международным соревнованиям. По его словам, отечественные атлеты могут выступить на ОИ-2024 в Париже (Франция), но под нейтральным флагом.

Это заявление вызвало негативную реакцию. Так, 10 февраля появилась информация, что 36 стран намерены подписать совместную декларацию с требованием не допускать спортсменов из России и Белоруссии к участию в Играх.

Сегодня, 13 февраля, в немецких СМИ появилось письмо, которое МОК якобы разослал национальным федерациям. В нем говорится: «Мы настоятельно рекомендуем вам связаться со своими министрами, чтобы убедиться, что они не подписывают (декларацию), или, по крайней мере, убедиться, что формулировка максимально отражает мнение олимпийского движения».