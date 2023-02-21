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МОК уточнил критерии допуска россиян и белорусов к участию в международных соревнованиях

В организации уверяют, что об Олимпиаде речи пока не идет.
21 февраля 2023 12:02
автор: Александр Шульгин

В МОК уточнили, что все обсуждения, касающиеся участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, не имеют отношения к Олимпийским играм в Париже.

«Решение об участии спортсменов с российским или белорусским паспортом в Олимпийских играх 2024 года в Париже не принято. Обсуждаемая тема касается их участия в международных соревнованиях в Азии в предстоящем летнем спортивном сезоне. Ни в одном из документов, опубликованных МОК, вы не найдёте упоминания об ОИ-2024», - говорится в заявлении пресс-службы комитета.

Кроме того, там пояснили, что даже в случае положительного решения по Олимпиаде речь не идет об участии сборных России и Белоруссии, а только лишь атлетов в нейтральном статусе.

В конце января МОК впервые заговорил о разработке механизмов возврата российских и белорусских спортсменов на международные старты.

источник: МОК
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