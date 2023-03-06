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Страну-хозяйку Олимпиады 2030 года определят в октябре в Мумбаи

Одновременно МОК угрожает Индии санкциями и переносом сессии из страны.
06 марта 2023 12:22
автор: Александр Евграфов

Место проведения зимней Олимпиады 2030 года будет определено во время сессии Международного Олимпийского комитета (МОК), которая пройдет с 14 по 17 октября в Мумбаи (Индия), сообщается на официальном сайте организации.

В то же время, 140-я сессия МОК уже была перенесена с мая на сентябрь 2023 года в связи с судебными процессами внутри Индийского национального олимпийского комитета. Со стороны МОК ему было вынесено предупреждение и призыв уладить внутренние разногласия.

Ранее сообщалось, что МОК может рассмотреть вопрос и введения санкций против Индии, если проблемы не будут улажены.

На проведение Олимпиаду-2030 претендуют канадские Ванкувер и Уистлер, японский Саппоро и американский Солт-Лейк-Сити.

Страну-хозяйку Олимпиады 2030 года определят в октябре в Мумбаи
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