Страну-хозяйку Олимпиады 2030 года определят в октябре в Мумбаи

Место проведения зимней Олимпиады 2030 года будет определено во время сессии Международного Олимпийского комитета (МОК), которая пройдет с 14 по 17 октября в Мумбаи (Индия), сообщается на официальном сайте организации.

В то же время, 140-я сессия МОК уже была перенесена с мая на сентябрь 2023 года в связи с судебными процессами внутри Индийского национального олимпийского комитета. Со стороны МОК ему было вынесено предупреждение и призыв уладить внутренние разногласия.

Ранее сообщалось, что МОК может рассмотреть вопрос и введения санкций против Индии, если проблемы не будут улажены.

На проведение Олимпиаду-2030 претендуют канадские Ванкувер и Уистлер, японский Саппоро и американский Солт-Лейк-Сити.