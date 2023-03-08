Два горностая могут стать талисманами зимней Олимпиады-2026 года (фото)

Два горностая, придуманные студентами института Катандзаро могут стать талисманами зимних Олимпийских игр 2026 года. Они победили в народной голосовании и теперь ждут официального одобрения организаторов соревнований.

За горностаев, которые обитают в итальянских Альпах, проголосовали 53% участников. Вторым вариантом талисмана рассматривался цветок эдельвейса.

Сообщается, что один из горностаев представлен в белой шубке, второй – в бурой. Они будут преодолевать препятствия и опробуют все спортивные дисциплины.

Зимние Олимпийские игры пройдет в Италии, в Милане и Кортина-д'Ампеццо, с 6 по 22 февраля 2026 года, а Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта.