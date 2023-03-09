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Канадские спортсмены призывают ОКК не допустить россиян на Олимпиаду в Париже

Письмо подписал более 40 бывших спортсменов.
09 марта 2023 15:44
автор: Александр Евграфов

Трехкратная олимпийская чемпионка в танцах на льду Тесса Вирчу и еще 41 бывший спортсмен сборной Канады опубликовали открытое письмо, в котором призывают Олимпийский комитет Канады (ОКК) отвергнуть идею МОК разрешить российским спортсменам участвовать в Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе.

«Мы осуждаем заявления ОКК в поддержку изучения возможности допуска российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде в Париже даже в качестве нейтральных спортсменов», - говорится в письме, опубликованном в зарубежных информационных агентствах.

Канадские спортсмены требуют даже не поднимать этот вопрос до окончания спецоперации на Украине.

Ранее исполнительный директор ОКК Дэвид Шумейкер заявил, что организация готова обсуждать и рассматривать варианты россиян к соревнованиям.

Канадские спортсмены призывают ОКК не допустить россиян на Олимпиаду в Париже
Письмо подписал более 40 бывших спортсменов.
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