Канадские спортсмены призывают ОКК не допустить россиян на Олимпиаду в Париже

Трехкратная олимпийская чемпионка в танцах на льду Тесса Вирчу и еще 41 бывший спортсмен сборной Канады опубликовали открытое письмо, в котором призывают Олимпийский комитет Канады (ОКК) отвергнуть идею МОК разрешить российским спортсменам участвовать в Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе.

«Мы осуждаем заявления ОКК в поддержку изучения возможности допуска российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде в Париже даже в качестве нейтральных спортсменов», - говорится в письме, опубликованном в зарубежных информационных агентствах.

Канадские спортсмены требуют даже не поднимать этот вопрос до окончания спецоперации на Украине.

Ранее исполнительный директор ОКК Дэвид Шумейкер заявил, что организация готова обсуждать и рассматривать варианты россиян к соревнованиям.