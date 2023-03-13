Южная Корея не будет подавать совместную заявку с КНДР на проведение Олимпийских игр 2036 года

Южная Корея отказалась от идеи совместной заявки на проведение летних Олимпийских игр вместе с КНДР, сообщают британские СМИ со ссылкой на заявление мэра Сеула О Сэ Хуна.

Причиной отказа стала непредсказуемость межкорейских отношений. Также отмечается, что Сеул сам подаст заявку на проведение Игр 2036 года. Ранее совместная заявка Южной Кореи и КНДР отправлялась для проведения игр в 2032 году, но это право получил австралийский Брисбен.

В Международном олимпийском комитете отметили, что на проведение игр 2036 года претендуют 10 стран.