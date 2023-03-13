ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Южная Корея не будет подавать совместную заявку с КНДР на проведение Олимпийских игр 2036 года

Причиной отказа стала непредсказуемость межкорейских отношений.
13 марта 2023 13:48
автор: Александр Евграфов

Южная Корея отказалась от идеи совместной заявки на проведение летних Олимпийских игр вместе с КНДР, сообщают британские СМИ со ссылкой на заявление мэра Сеула О Сэ Хуна.

Причиной отказа стала непредсказуемость межкорейских отношений. Также отмечается, что Сеул сам подаст заявку на проведение Игр 2036 года. Ранее совместная заявка Южной Кореи и КНДР отправлялась для проведения игр в 2032 году, но это право получил австралийский Брисбен.

В Международном олимпийском комитете отметили, что на проведение игр 2036 года претендуют 10 стран.

Южная Корея не будет подавать совместную заявку с КНДР на проведение Олимпийских игр 2036 года
Причиной отказа стала непредсказуемость межкорейских отношений.
13.03.2023 13:48
Олимпиада
автор: Александр Евграфов
Правительство Великобритании просит у спонсоров не допустить участия России на Олимпиаде
Политика продолжает вмешиваться в спорт.
11.03.2023 12:38
Олимпиада
автор: Максим Скороходов
Канадские спортсмены призывают ОКК не допустить россиян на Олимпиаду в Париже
Письмо подписал более 40 бывших спортсменов.
09.03.2023 15:44
Олимпиада
автор: Александр Евграфов
Два горностая могут стать талисманами зимней Олимпиады-2026 года (фото)
Эскизы победили в голосовании, организованном устроителями конкурса.
08.03.2023 14:34
Олимпиада
автор: Александр Евграфов
Глава FIS призвал поддержать МОК в вопросе допуска россиян к соревнованиям
Спортсмены из РФ пропускают этапы Кубка мира и чемпионаты мира.
08.03.2023 14:15
Олимпиада
автор: Александр Поволоцкий
Страну-хозяйку Олимпиады 2030 года определят в октябре в Мумбаи
Одновременно МОК угрожает Индии санкциями и переносом сессии из страны.
06.03.2023 12:22
Олимпиада
автор: Александр Евграфов
В Японии возбуждено уголовное дело о коррупции при организации Олимпиады-2020
Расследование ведется в отношении шести крупных компаний.
28.02.2023 11:57
Олимпиада
автор: Максим Скороходов
США ввели санкции против министра спорта РФ Матыцина
Западные страны расширили свои санкционные списки.
25.02.2023 09:03
Олимпиада
автор: Александр Шульгин
МОК уточнил критерии допуска россиян и белорусов к участию в международных соревнованиях
МОК уточнил критерии допуска россиян и белорусов к участию в международных соревнованиях
В организации уверяют, что об Олимпиаде речи пока не идет.
21.02.2023 12:02
Олимпиада
автор: Александр Шульгин
Австралия присоединилась к призыву не допускать российских спортсменов на Олимпиаду
Ранее представителями страны высказывалось противоположное мнение.
21.02.2023 10:43
Олимпиада
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика