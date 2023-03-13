Международный олимпийский комитет (МОК) призвал правительство Великобритании уважать автономию спорта, говорится в заявлении организации.

Ранее в британских СМИ была опубликована информация, что министр культуры, СМИ и спорта Великобритании Люси Фрейзер призвала крупнейших спонсоров Олимпийских игр оказать давление на МОК по вопросу участия российских и белорусских спортсменов в Играх-2024 в Париже.

«МОК принял это письмо к сведению. Не правительствам решать, какие спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях. Это был бы конец мирового спорта, каким мы его знаем сегодня. Мы очень надеемся, что британское правительство будет уважать автономию спорта, которую оно подчеркивало во многих решениях, заявлениях и резолюциях ООН», - говорится в сообщении.

В минувшем году МОК призвал отстранить от международных соревнований российских и белорусских спортсменов. Позже организация отметила, что это делается для защиты самих же спортсменов.