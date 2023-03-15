Мэр Парижа заявила, что сделает все, чтобы не допустить российский флаг на Олимпиаду-2024

Мэр Парижа Анн Идальго в очередной раз высказалась об участии российских и белорусских спортсменов на летних Олимпийских играх 2024 года.

«Я не могу представить, что МОК примет решение допустить российских и белорусских спортсменов под своими флагами. Не могу представить, что МОК захочет оставить такое наследие. Поэтому я сделаю всё, что в моих силах, чтобы этого не произошло», - сказала глава города французской прессе.

Напомним, что Международный олимпийский комитет в своем заявлении назвал два условия допуска российских спортсменов до международных соревнований - это соблюдение кодекса ВАДА, а также отсутствие поддержки текущей ситуации на Украине.