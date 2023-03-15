Министр спорта Канады сбежала от журналистов после вопроса о российских спортсменах

Министр спорта Канады не стала отвечать на вопросы о дискриминации спортсменов из России и Беларуси.

В сети появилось видео, на котором активист Ив Энглер поинтересовался мнением Паскаль Сент-Онж о возможном введении подобных мер против атлетов США и Канады за бомбардировки Афганистана и Ливии со стороны североамериканских властей.

У чиновницы вопросы вызвали ухмылку, после чего она решила избежать диалога.

По ходу интервью помощники Сент-Онж пытались закрывать камеру активиста.