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Министр спорта Канады сбежала от журналистов после вопроса о российских спортсменах

Канадские спортсмены не поддерживают идею МОК разрешить атлетам из РФ участвовать в Играх в Париже в нейтральном статусе.
15 марта 2023 20:55
автор: Александр Поволоцкий

Министр спорта Канады не стала отвечать на вопросы о дискриминации спортсменов из России и Беларуси.

В сети появилось видео, на котором активист Ив Энглер поинтересовался мнением Паскаль Сент-Онж о возможном введении подобных мер против атлетов США и Канады за бомбардировки Афганистана и Ливии со стороны североамериканских властей.

У чиновницы вопросы вызвали ухмылку, после чего она решила избежать диалога.

По ходу интервью помощники Сент-Онж пытались закрывать камеру активиста.

источник: «Советский спорт»
Министр спорта Канады сбежала от журналистов после вопроса о российских спортсменах
Канадские спортсмены не поддерживают идею МОК разрешить атлетам из РФ участвовать в Играх в Париже в нейтральном статусе.
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