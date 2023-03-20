Консультативный совет МОК по правам человека обсудил ситуацию с российскими спортсменами

Консультативный совет Международного олимпийского комитета (МОК) по правам человека обсудил со специальным докладчиком ООН ситуацию с российскими и белорусскими спортсменами, сообщается на сайте организации.

По информации пресс-службы МОК, в заседании принял участие президент МОК Томас Бах. Консультативный совет по правам человека выслушал мнение специального докладчика ООН по культурным правам относительно положения российских и белорусских спортсменов в контексте ситуации на Украине.

Совет также обсудил положения обновленной Олимпийской хартии и работы, проделанной с оргкомитетами предстоящих Игр-2024 в Париже и юношеской Олимпиады 2026 года в Дакаре.

Консультативный комитет МОК также обсудил роль национальных олимпийских комитетов и международных федераций в защите прав человека в своих сферах ответственности. В ходе заседания были рассмотрены вопросы защиты прав спортсменов из Ирана и Афганистана.