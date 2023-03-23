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«Мы слышали несколько его обращений, но все остается как было». Винер - о заявлении Баха

Окончательное решение по допуску россиян до Игр в Париже будет принято позже.
23 марта 2023 19:56
автор: Александр Поволоцкий

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер отреагировала на слова МОК Томаса Баха.

Напомним, что руководитель Международного олимпийского комитета заявил, что выступил за участие россиян и белорусов в Играх-2024.

«Мы уже несколько раз слышали его обращение, где он заявлял о нашем возвращении, но все оставалось как было. По фехтованию вроде бы разрешили выступать, но все страны отменяют соревнования, где должен был проходить отбор», — цитирует RT главного тренера сборной России.

Напомним, в настоящее время все российские и белорусские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях.

источник: «RT на русском»
«Мы слышали несколько его обращений, но все остается как было». Винер - о заявлении Баха
Окончательное решение по допуску россиян до Игр в Париже будет принято позже.
23.03.2023 19:56
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