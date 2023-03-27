НОК Австралии пригласил российских спортсменов на игры в Брисберн в 2032 году

Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Австралии Мэтт Кэролл заявил, что российские и белорусские спортсмены будут допущены к участию в Олимпиаде-2032 в Брисбене, вне зависимости от позиции правительства страны, сообщают австралийские СМИ.

По мнению Кэролла, спортсмены не являются виновниками сложившейся ситуации, а потому не могут нести и ответственности. Кэролл напомнил об опыте 1980 года, когда многие страны, в том числе и Австралия, бойкотировали Олимпиаду в Москве и спустя много лет назвали это решение ошибкой.

«Наша позиция идентична позиции Международного олимпийского комитета», - заявил Кэролл.

Ранее президент МОК Томас Бах высказался о недопустимости политизации спорта.