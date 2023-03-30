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Светлана Журова: Сейчас переломный момент в мировом спорте

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала позицию Комитета спортсменов Олимпийского совета Азии (OCA), который поддержал заявление Международного олимпийского комитета (МОК) относительно рекомендаций по допуску россиян и белорусов к международным турнирам.
30 марта 2023 22:06

«Комитет спортсменов Олимпийского совета Азии — это не вся Азия. Естественно, это очередное давление на российский спорт. Если провести голосование всех стран, то все удивятся результату. Большинство стран будет за участие России на Олимпиаде с флагом и гимном. Олимпийский совет Азии мог быть подвергнут давлению, мы не знаем. Но точно можно сказать, что сейчас переломный момент в мировом спорте.

Западные политики доведут спорт до такого абсурда, что спорт предпочтет коммерческий подход. Все предпочтут быть независимыми от политики. Поэтому возможно, что благодаря нам мировой спортивный порядок очень сильно поменяется», — сказала Журова Sport24.

Светлана Журова: Сейчас переломный момент в мировом спорте
Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала позицию Комитета спортсменов Олимпийского совета Азии (OCA), который поддержал заявление Международного олимпийского комитета (МОК) относительно рекомендаций по допуску россиян и белорусов к международным турнирам.
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