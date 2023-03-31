Бах упрекнул Великобританию и другие страны в двойных стандартах в отношении российских спортсменов

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах раскритиковал правительство Великобритании после того, как стало известно, что оно хочет провести переговоры с целью отстранения российских спортсменов от Олимпиады в Париже.

«Прискорбно, что эти правительства не говорят о проблеме двойных стандартов. Правительства не могут решать, каким спортсменам разрешено участвовать в тех или иных соревнованиях», - приводит журналист Роб Харрис слова Баха.

Отметим, что МОК на данный момент не принял решение относительно участия российских спортсменов на Олимпиаде 2024 года, но организация назвала критерии, при которых рекомендует допустить их до международных соревнований в нейтральном статусе.